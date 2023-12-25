«Наркоплантації в Україні поки що не з’являться»: у «Батьківщині» заблокували законопроєкт про медичний канабіс

Як пишуть Факти, 6 народних депутатів фракції, серед яких Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Григорій Немиря, зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» (реєстраційний номер № 7457).

Відповідно до Регламенту ВР, реєстрація такого «блокуючого» проєкту постанови означає, що голова Верховної Ради України не може передати на підпис президенту України даний закон, допоки парламент не проголосує проти пропозиції «Батьківщини» про скасування рішення парламенту по медичному канабісу. Парламент планує зібратися на засідання аж в січні 2024 року.

Відповідно, розблокувати його підписання парламент зможе тільки десь в середині січня наступного року. Потім треба буде чекати на підпис президента. А враховуючи, що закон набирає чинності лише через пів року, то запрацює він не раніше липня 2024-го.

Після ухвалення закону, Юлія Тимошенко написала у Facebook, що це ще одне рішення монобільшості «проти майбутнього України».

«Ми протистояли цій авантюрі усіма засобами, але змогли лише відтермінувати неминуче — занадто вже нерівними були сили. Та тим, хто вже ділить нашу землю на наркоплантації, рано тріумфувати. Вірю, що вже наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України», — зазначає вона.

Нагадаємо, що 21 грудня Верховна Рада проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Підтримали це рішення 248 народних депутатів. Закон приймався начебто для лікування важкопоранених вояків. Але противники закону кажуть, що використання медичних препаратів на основі канабісу для лікування важкохворих дозволено в Україні вже давно. А завдяки новому закону уряд просто хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи.

Використання медикаментів з марихуани вже легалізовано в Україні — законом, який дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування важкохворих (№ 60/95) та Постановою від 7 квітня 2021 року № 324, якою дозволяється використовувати медикаменти на основі канабісу для лікування важкохворих.

Натомість новий закон дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.