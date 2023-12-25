МЗС можуть додати функцію кібердипломатії

Про це йдеться у проєкті закону №10370, зареєстрованому у Раді 22 грудня, передають Українськi Новини.

Цим законопроєктом Зеленський пропонує внести відповідні зміни до закону "Про дипломатичну службу".

У законопроєкті зазначається, що кібердипломатія – комплекс дій та стратегій, спрямованих на просування та захист національних інтересів і реалізацію зовнішньополітичних цілей України в кіберпросторі, а також підтримання дипломатичних зносин з іноземними державами, їх об'єднаннями та міжнародними організаціями з відповідних питань.

При цьому законопроєкт унормовує питання проходження дипломатичної служби військовослужбовцями Збройних Сил України в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України.

Зокрема, передбачається, що військовослужбовці ЗСУ можуть направлятися для проходження дипслужби в апаратах військових аташе та апаратах представників Міноборони при закордонних дипустановах України для забезпечення представництва та відстоювання національних інтересів України у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічній та кібербезпеки в державі акредитації або в міжнародній організації.

Також у законопроєкті до основних завдань органів дипслужби додається участь у формуванні, реалізації державної санкційної політики та моніторингу ефективності її результатів.

Законопроєкт передбачає, що для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері може запроваджуватися посада Спеціального представника України.

Документ також передбачає, що за рішенням МЗС виконання окремих консульських функцій за кордоном може бути доручено нештатним (почесним) консулам України.

Підвищуються вимоги для осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби. Зокрема, законопроєкт передбачає обов'язкове проходження особами, які претендують на заняття посад дипслужби, тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією. Встановлюється вимога щодо стажування працівників дипслужби перед направленням у довготермінове відрядження.

Посилюється контроль за дотриманням строків повернення працівників дипслужби з довготермінових відряджень. Документ встановлює, що працівники дипслужби, строк довготермінового відрядження яких закінчився, зобов'язані протягом десяти календарних днів з дати завершення відрядження прибути до служби управління персоналом МЗС для вирішення питання подальшого проходження служби.

Серед новацій також передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипслужби здійснюються за рахунок не лише коштів державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.

Зеленський 22 грудня під час зустрічі з дипломатами з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, зазначив, що поданий ним до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу" має зробити українську дипломатію сучаснішою та дієвішою.