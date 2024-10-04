У Генштабі назвали кількість бригад, які можуть мобілізувати добровольців оминаючи ТЦК

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Джозвяк: Доповідь Єврокомісії про розширення вийде після виборів у Молдові та Грузії
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12:16
Боррель: Якщо ми припинимо підтримувати Україну, то путін досягне своїх цілей
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18:30
Начальник Генштабу Збройних сил Польщі: Ми є тим поколінням, яке стане на захист своєї країни зі зброєю в руках
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17:27
Ексдиректор ЦРУ: російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням
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14:21
Макрон і Нетаньягу мали розмову про ситуацію на Близькому Сході
- 14:21
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Шмигаль: Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф
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11:14
Експерт: Підвищення цінових обмежень на електроенергію не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів
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09:10
Коваль: Україна забезпечуватиме продовольчу безпеку світу
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16:25
У 2024 році МО України допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки
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ЦНС: В росії змушуватимуть народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує кремль
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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