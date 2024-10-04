У Генштабі назвали кількість бригад, які можуть мобілізувати добровольців оминаючи ТЦК

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Їх більше 130. Це всі бойові бригади Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем і так далі. Можу сказати, що з прийняттям підзаконного нормативно-правового акта (постанова КМУ від 1 жовтня 2024 р. № 1130 – ред.) їх стало не менше, а ще більше, тому що в нас нещодавно були створені нові військові частини, наприклад Сил безпілотних систем, і цей перелік постійно розширюється», - сказав Горбач.