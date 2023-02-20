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родичі мобілізованих масово звертаються до мо рф через порушення прав військовослужбовців

20.02.2023 / 15:35
На тимчасово окупованій території Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф через порушення прав військовослужбовців.

Про це 19 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що серед причин скарг - відсутність ротацій та відпусток понад шість місяців та будь-яких перспектив у наступні 2-3 місяці, а також незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно посилати військовим їжу та особисті речі.

Крім того, офіцери російських окупаційних військ використовують службове становище для власного збагачення - рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів.

"міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться у звіті.

Також у Генштабі наголосили, що у армії рф виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів: через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи до росії.

Крим, Генштаб, ЗСУ, мобілізація
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