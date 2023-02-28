Генштаб ЗСУ: росіяне продовжують нарощувати чисельність своїх військ на ключових напрямках

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у понеділок, 27 лютого.

"Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав вісім ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них – іранськими ударними дронами типу Шахед-136. Здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишалася без істотних змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, у тому числі протитанкових ровів.

Протягом доби ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл населених пунктів Хренівка, Єлине Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стріліктя Гатище, Вовчанські Хутори, Кам'янка, Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах противник провів кілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, у напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка – Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Краснопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали населені пункти, зокрема, Желєзнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжував атакувати позиції ЗСУ, здійснив кілька безуспішних атак у напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув у районі населеного пункту Степове комплекс радіозв'язку Зоопарк-1.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали понад 20 населених пунктів Херсонської області, що на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинко, Антонівка та місто Херсон.

Своєю чергою, авіація Сил оборони України завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни за поточну добу знищили дев'ять із 12 іранських ударних БПЛА типу Шахед-136 та один – типу Zala.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію ППО.