Генштаб: Починаємо впроваджувати комплексну програму дій із збереження життя військовослужбовців

"Дякуємо волонтерам і громадським діячам, які долучилися до спільної роботи. Пропозиції й напрацювання, надані під час зустрічі з головнокомандувачем ЗС України, враховані й уже частково реалізовуються", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в середу.

У Генштабі пояснили, що програма "Збереження життя військовослужбовців" - універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських воїнів.

Зазначено, що в програмі особливу увагу буде приділено вдосконаленню підготовки українських військових і підвищенню якості їх навчання, забезпеченню відпочинку особового складу, що виконує бойові завдання, та низці інших заходів, а також покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах.

"Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні", - наголосили в Генштабі.

Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем головнокомандувача ЗСУ.