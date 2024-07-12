Парламент скасував ПДВ та мито на запчастини для машин механізованого розмінування

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроекти також містять правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітрової та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Железняк додав, що за ініціативою волонтерів, до переліку товарів, які звільняються від податкових та митних зборів додані також тактичні навушники спеціального військового призначення для наших військових.