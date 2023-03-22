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Рада змінила закон про призначення пенсій особам, які проживають в окупації

21.03.2023 / 15:27
Верховна Рада змінила закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Змінять призначення пенсії особам, які проживають в окупації або на території, де ведуться бойові дії. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт в цілому підтримали 274 нардепи.

Особливості у виплаті пенсій будуть тривати на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Пенсія призначається:

  • за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності, якщо звернулись відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.

Раніше органи Пенсійного фонду відмовлялися у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, бо чинне законодавство не містило переліку причин, які можуть вважатися поважними для пропуску відповідного строку на звернення.

Железняк, Пенсійний фонд
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