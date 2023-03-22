Країни ЄС планують суттєво збільшити свої оборонні витрати

Про це йдеться у річному звіті про хід реалізації Стратегічного компасу з безпеки та оборони ЄС.

"Країни ЄС збільшують свої оборонні витрати та інвестиції. Після початку війни РФ проти України всі країни ЄС оголосили про збільшення витрат, які, за оцінками, додатково принесуть 70 млрд євро в 2025 році", - сказано у звіті.

Зазначається, що витрати мають збільшитися на третину. У 2021 році на них було передбачено 214 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що Польща у 2023 році направить на зміцнення своєї обороноздатності 4% ВВП країни.