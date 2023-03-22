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Управляти оборонними ресурсами в Україні будуть за зразком НАТО та ЄС

21.03.2023 / 17:28
Верховна Рада на засіданні 20 березня прийняла за основу урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами 8187.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 258 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Закон розробили з метою «вдосконалення з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу процедур управління оборонними ресурсами», — зазначено у пояснювальній записці.

Проєктом Закону передбачено застосування принципів програмно-проєдиного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу.

Документом пропонується ряд змін до Закону України “Про оборону України”, зокрема щодо визначення основних термінів, доповнення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення належного рівня обороноздатності держави, створення, розвитку та підтримання необхідних спроможностей складових сил оборони. А також доповнення Закону новим розділом “Управління оборонними ресурсами”, в якому визначено мету управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

Законопроєкт доопрацювали до першого читання з урахуванням висновку Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Були внесені зміни до основних термінів: “оборонні ресурси” в частині радіочастотного спектра (радіочастотного ресурсу); “програмно-проектний менеджмент”, “система управління оборонними ресурсами”; “управління оборонними ресурсами” та до розділу “Управління оборонними ресурсами” в частині врахування таких стадій “життєвого циклу” як утримання та утилізація оборонних ресурсів», — йдеться у записці.

оборона, НАТО, ЄС
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