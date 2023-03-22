Данілов розповів, чи будуть в Україні в майбутньому старі політики

Про це розповів в інтерв’ю Наталі Мосейчук секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що Україна змінюється вже зараз.

«Це все буде залежати від багатьох процесів… На сьогодняшній день вже йдуть (в політику, – «Главком») нові обличчя, нові люди, молоді йдуть», – розповів Данілов.

На його думку, у політиці після перемоги також збільшиться кількість військових та волонтерів.

«Чи будуть в майбутньому старі політики… Це залежить від багатьох факторів. Перш за все це залежатиме від суспільства. Я точно можу сказати, що якщо хтось сьогодні розраховує купувати за гроші голоси, купувати за гроші якісь процеси, то ми інша країна. Ми вже інші. У нас вже інше суспільство», – наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що українське суспільство буде настільки досвідченим в багатьох процесах, що політикам треба буде давати відповіді на багато питань. Наприклад, де вони були під час великої війни.

В інтерв'ю Данілов також розповів, що Україна не може собі дозволити піти на поступки у питанні повернення територій. росія активно проводить свою політику у країнах Заходу, щоб зупинити військові дії на своїх умовах, проте позиція України залишається непохитною.