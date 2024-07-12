Лубінець: Українські діти для російської влади – це ресурс для майбутньої агресії

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації Спеціальної доповіді "ПЕРЕОПИЛЕНІ. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей", передає кореспондент УНН.

«Друга спеціальна доповідь чітко дослідила факти й на наш погляд має всі ознаки, що російська федерація розглядає українських дітей в першу чергу, як ресурс для російської армії. Саме всі ці дії, які ми перераховуємо, і процеси примусової паспортизації, мобілізації – це все має ознаки геноциду. На мій погляд, повинно бути чітко зафіксовано, що українські діти для російської влади – це ресурс для майбутньої агресії, чи продовження агресії з боку рф. І не важливо проти кого вони будуть воювати», - розповів Лубінець.

Окрім того, Омбудсман зазначив, що наразі 40 країн долучилися до коаліції з повернення незаконно депортованих українських дітей.

«Станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції (щодо повернення українських дітей – ред.). Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати», - сказав Лубінець.