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Лубінець: Українські діти для російської влади – це ресурс для майбутньої агресії

17.07.2024 / 13:19
росія розглядає українських дітей в першу чергу, як ресурс для своєї армії.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації Спеціальної доповіді "ПЕРЕОПИЛЕНІ. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей", передає кореспондент УНН.

«Друга спеціальна доповідь чітко дослідила факти й на наш погляд має всі ознаки, що російська федерація розглядає українських дітей в першу чергу, як ресурс для російської армії. Саме всі ці дії, які ми перераховуємо, і процеси примусової паспортизації, мобілізації – це все має ознаки геноциду. На мій погляд, повинно бути чітко зафіксовано, що українські діти для російської влади – це ресурс для майбутньої агресії, чи продовження агресії з боку рф. І не важливо проти кого вони будуть воювати», - розповів Лубінець.

Окрім того, Омбудсман зазначив, що наразі 40 країн долучилися до коаліції з повернення незаконно депортованих українських дітей.

«Станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції (щодо повернення українських дітей – ред.). Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати», - сказав Лубінець.

Лубінець
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