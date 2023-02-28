Буданов: Ресурси росії досить обмежені. І в часі, й у обсягах

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

За його словами, в рф прекрасно усвідомлюють це, хоч на публіку говорять про готовність до «війни на десятиліття».

«росія не готова на довготривалі бойові дії… Вони всіляко показують, що готові, «війна на десятиліття», але насправді їхні ресурси досить обмежені. І в часі, й у обсягах. І вони про це чудово знають», – зазначив Буданов.

Він уточнив, що Сили оборони України знищили дієздатну частину армії рф. Так званих елітних підрозділів вже просто не існує: туди понабирали нещодавно мобілізованих.

«Утилізували, в принципі, всю дієздатну частину їхньої армії. Це відкидає їхні якісь серйозні військові амбіції на дуже багато років. Тому що просто більшості спеціалістів уже немає. Зараз стандартна ситуація в російських бригадах, які беруть участь (у війні. – Ред.), що це вже третій склад. Тобто тих людей, які навчалися, якими вони пишалися роками, особливо елітні підрозділи, їх більше просто не існує. Це заміщення мобілізованими, призваними з нуля», – пояснив Буданов.

Він нагадав, що діяльність оборонно-промислового комплексу рф зараз також обмежена. Крім того, російський оборонний комплекс вдалося усунути зі світової торгівлі зброєю.

Керівник ГУР наголосив, що Україна ніколи не погодиться на сценарій “довготривалого, нестабільного перемирʼя”.

Буданов прогнозує, що наступні три місяці будуть “дуже активними” й визначать “подальший перебіг подій” на фронті.