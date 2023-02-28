Войти | Зарегистрироваться
06:21

четверг,
02 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Буданов: Ресурси росії досить обмежені. І в часі, й у обсягах

28.02.2023 / 18:30
росія не готова вести довготривалу війну проти України, оскільки має досить обмежені ресурси.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

За його словами, в рф прекрасно усвідомлюють це, хоч на публіку говорять про готовність до «війни на десятиліття».

«росія не готова на довготривалі бойові дії… Вони всіляко показують, що готові, «війна на десятиліття», але насправді їхні ресурси досить обмежені. І в часі, й у обсягах. І вони про це чудово знають», – зазначив Буданов.

Він уточнив, що Сили оборони України знищили дієздатну частину армії рф. Так званих елітних підрозділів вже просто не існує: туди понабирали нещодавно мобілізованих.

«Утилізували, в принципі, всю дієздатну частину їхньої армії. Це відкидає їхні якісь серйозні військові амбіції на дуже багато років. Тому що просто більшості спеціалістів уже немає. Зараз стандартна ситуація в російських бригадах, які беруть участь (у війні. – Ред.), що це вже третій склад. Тобто тих людей, які навчалися, якими вони пишалися роками, особливо елітні підрозділи, їх більше просто не існує. Це заміщення мобілізованими, призваними з нуля», – пояснив Буданов.

Він нагадав, що діяльність оборонно-промислового комплексу рф зараз також обмежена. Крім того, російський оборонний комплекс вдалося усунути зі світової торгівлі зброєю.

Керівник ГУР наголосив, що Україна ніколи не погодиться на сценарій “довготривалого, нестабільного перемирʼя”.

Буданов прогнозує, що наступні три місяці будуть “дуже активними” й визначать “подальший перебіг подій” на фронті.

Буданов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
28 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.