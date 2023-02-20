Войти | Зарегистрироваться
02:57

вторник,
21 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Стефанчук: росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині

20.02.2023 / 09:06
Стефанчук: росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що санкційний тиск має спричинити припинення агресії з боку російської федерації, яка також має бути ізольована у світі.

"Скоро ми побачимо десятий пакет санкцій, і дякуємо нашим партнерам за активність у санкційній політиці. Але якщо росія ще має економічну можливість продовжувати війну, то значить, санкції десь не працюють. Наше завдання – проаналізувати, де саме. І зробити роботу над помилками. Тому що санкції можуть бути санкціями лише тоді, коли їх неможливо обійти через інші країни або в інших країнах і коли економічний біль від цих санкцій буде відчутним і спричинить припинення агресії", – заявив спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Одним із видів санкцій він також назвав повну ізоляцію російської федерації у світі.

"З рф не повинні підтримувати контакти країни G7. росія – це не та країна, чиє місце у G20. Їй немає місця в Раді безпеки ООН, а також на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі. росія, як вірус, має бути ізольована та перебувати на карантині", – зазначив голова ВР.

Источник: Интерфакс-Украина
Стефанчук, росія, вірус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.