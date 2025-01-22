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Рада Європи звернулася до країн світу із закликом не визначати "вибори" лукашенка

31.01.2025 / 13:19
Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив резолюцію, якою визнав нелегітимним самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, а вибори в країні недемократичними.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради, президент Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб в ПАРЄ Олексій Гончаренко у четвер, 30 січня.

ПАРЄ не визнали вибори в білорусі, а лукашенка назвали нелегітимним, і це рішення ухвалили одноголосно,зазначив Гончаренко. За його словами, також ПАРЄ закликав провести у білорусі незалежні демократичні вибори, звільнити всіх політичних вʼязнів. Рада Європи також звернулася до інших країн із закликом не визначати "вибори" лукашенка.

Крім того, резолюцією ПАРЄ ухвалено посилити санкції проти режиму білоруського диктатора.

Гончаренко, ПАРЄ
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