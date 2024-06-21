Гончаренко: ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по росії

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

«В ПАРЄ щойно ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" про створення спецтрибуналу по росії.В ній пропонується створення спецтрибуналу по росії на базі угоди Ради Європи з Україною», - повідомляє Гончаренко.

Він зазначає, що у резолюції йдеться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

«Також закликають визнати "вагнер" терористичною організацією», - додав він.