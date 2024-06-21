Подоляк: Випадки примусової мобілізації в Україні не є масовими

Про це в ефірі Youtube-каналу Новини.LIVE заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що випадки примусової мобілізації в Україні не є масовими, проте їх використовують в рамках контрінформаційної роботи, масштабуватися, зокрема через соціальні мережі, які держава не контролює.

"Ці інформаційні кампанії на підставі оцих поодиноких випадків розкручує російська федерація, це очевидно. це ж контрпропаганда, це все зрозуміло", - підкреслив Подоляк.

Заступник керівника ОП наголосив, що система мобілізації наразі працює набагато ефективніше, проте працівники ТЦК у своїй роботі використовують ті інструменти, які здаються їм нормальними. Подоляк зазначив, що окремі випадки використання примусових інструментів існують, проте зовсім не в таких масштабах, як це намагаються перебільшити, оскільки такі випадки "не є системними".

За його словами, деякі люди не хочуть оновлювати дані у ТЦК, для чого навіть не виходять з дому та не ходять на роботу. Проте співробітники центрів комплектування мають виконувати свою роботу, сказав Подоляк.