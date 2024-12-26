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Експерт: окупанти розуміють, що не зможуть повністю погасити українську енергосистему

27.12.2024 / 11:14
російські окупанти розуміють, що вони не зможуть повністю погасити українську енергосистему. Тому вони намагаються порушити електропостачання у східній частині України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що останній масований удар був націлений на Дніпровський і Харківський енергетичні вузли.

"Мета зрозуміла - вони хочуть у темряву загнати схід України, а з іншого боку - від'єднати східну енергосистему від західної, порушити цілісність енергосистеми. Ворог розуміє, що не може повністю погасити всю енергосистему", - пояснив Омельченко.

За його словами, у росіян є розуміння, що основна генерація електроенергії в Україні знаходиться на правобережній частині. Тому вони намагаються занурити в темряву схід.

Омельченко, енергетика
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