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В Киево-Печерской лавре отпели экс-мера Киева Александра Омельченка

29.11.2021 / 14:00
В Киево-Печерской лавре отпели экс-мера Киева Александра Омельченка
Источник: Центр информации УПЦ
Бывший мэр Киева Александр Омельченко (1938-2021) представился 25 ноября в больнице «Феофания

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры совершили отпевание экс-мера Киева Александра Омельченка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, заупокойное богослужение возглавил намесник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Бывший мэр Киева Александр Омельченко (1938-2021) представился 25 ноября в больнице «Феофания». Во время его управления столицей Украины было восстановлено много древних церквей, среди которых главная святыня Киево-Печерской Лавры Успенский собор.

Сразу после возрождения Успенского собора в 2000 году Александр Омельченко сказал: «Было время, когда разрушали храмы, построенные нашими предками. Сейчас пора исправить ошибки прошлого. Мы должны воссоздать разрушенные святыни нашего народа. Позолоченные купола храма поднялись над святой лаврской землей!»

«Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего Александра и сподобит его вечной жизни», - говорится на сайте лавры.

Источник: Inpress.ua
упц, Киево-Печерская лавра, Омельченко, отпевание
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