Войти | Зарегистрироваться
06:16

вторник,
26 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Омельченко: Указ президента щодо подолання боргів в енергетиці не виконується в потрібному обсязі

25.03.2024 / 11:14
Указ президента щодо подолання боргової кризи енергетиці не виконується в потрібному обсязі, що продовжує гальмувати розвиток енергетики країни, зокрема напрям "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Був відповідний указ президента прийнятий про вирішення даної проблеми, але на жаль, поки що ця проблема важко вирішується. Не можна сказати, що якось знижується заборгованість на ринку", - сказав Омельченко.

За його словами, проблема велика, в першу чергу, на балансуючому ринку. Тому що багато підприємств, наприклад, держшахти, водоканали, різні підприємства, які включені в відповідний перелік, не сплачують взагалі коштів.

"Зараз намагаються скоротити перелік тих підприємств, яких не дозволено відключати у разі неплатежів, але проблема залишається дуже велика", - додав експерт.

Також за його словами, є проблема невідповідності цін на електричну енергію для населення, які приблизно в 2,5-3 рази нижчі ринкового рівня і практично компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають компенсувати ці кошти для населення.

"І безумовно це питання тарифів "Укренерго", тобто надбавки в тарифі "Укренерго" для "зеленої генерації" - цього тарифу не вистачає і в результаті утворюється велика заборгованість ще й перед "зеленою генерацією" і теж достатньо гальмує розвиток відновлювальної енергії", - зазначив Омельченко.

Він вважає, що такі проблеми поки що далекі від розв'язань, але їх потрібно вирішувати терміново через те, що в цілому обсяг ланцюга заборгованостей перевищує 150 млрд грн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де першим до вирішення Кабінетом міністрів у місячний строк поставлено питання заборгованостей. Відповідний указ №737/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Станом на середину березня недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Омельченко, енергетика
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 марта
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.