Українцям розповіли де можна витратити тисячу Зеленського

Факти ICTV дізнавалися, у яких магазинах можна витратити тисячу Зеленського та які товари варто купувати.

Деякі власники картки Національної кешбек, які отримали допомогу за програмою Зимова єПідтримка, зіткнулися з проблемою оплати покупок. Виявилося, що далеко не всі магазини приймають оплату карткою Національного кешбеку.

Депутати та представники уряду неодноразово озвучували, що тисячу від Зеленського можна буде витратити на книжки, продукти, кафе, залізничні квитки або задонатити на ЗСУ. Однак прийти у звичайний продуктовий магазин, наприклад, мережу АТБ, і купити продуктів, розплатившись карткою Національний кешбек, не вийде. Адже магазини, в яких можна витратити 1000 Зеленського, повинні працювати за МСС-кодами, які зазначені у додатку 2 постанови №1330 від 22 листопада 2024 року.

МСС-код – це унікальний цифровий ідентифікатор, який присвоюється кожній торговій точці. Він відображає вид діяльності цього закладу. Коли ви здійснюєте оплату карткою, інформація про МСС-код передається в банк. Завдяки цьому банки можуть відстежувати ваші покупки та нараховувати кешбек відповідно до умов ваших програм лояльності.

Перелік магазинів, де можна витратити 1000 Зеленського

Магазини рослин і ландшафтного дизайну

Код МСС-0780 об’єднує широкий спектр послуг, пов’язаних з оформленням і доглядом за зеленими зонами. Це магазини рослин, а також точки, що пропонують послуги з проєктування та створення ландшафтних композицій, так і регулярний догляд за садами та газонами.

До переліку робіт входять:

посадка рослин різних видів;

підготовка ґрунту під посадку;

регулярне скошування трави;

мульчування для збереження вологи та захисту ґрунту;

посів газонів;

обробка рослин від шкідників і хвороб;

укладання рулонного газону.

Крім того, до цього коду належать і торгові точки, які спеціалізуються на продажі рослин, добрив, інструментів та інших товарів для садівництва.

Магазини будівельних матеріалів

Також до переліку магазинів входять торгові точки, які пропонують матеріали для будівництва. Зокрема це будівельні магазини, які пропонують будівельні суміші, металоконструкції або навіть натяжні стелі.

Щоб точно дізнатися, чи можна скористатися цією карткою, потрібно підійти до менеджера магазину та спитати у нього код МСС. Скористатися карткою Національний кешбек можна для сплати послуг, які надаються відповідно до коду МСС-1520.

На гарячій лінії мережі магазинів Епіцентр нам відповіли, що наразі картку Національний кешбек використати в мережі не можна, але вони працюють над підключенням цієї системи. Тобто в майбутньому можна буде скористатися цією карткою для оплати товарів магазину.

Книгарні та пекарні

Також витратити ці гроші можна у книгарнях, зокрема у магазинах Книгарня Є, Yakaboo та інших торгових точках. Головна умова – щоб коди МСС були 2741, 5942, 5994.

Також витратити гроші, які надійшли у межах програми Зимова єПідтримка, можна у пекарнях, наприклад, торгових точках, які займаються реалізацією хлібобулочних виробів або виготовляють продукцію на замовлення. Головне, щоб код пекарні був 5462.

Магазини одягу та побутової хімії

Також ці гроші можна витратити у деяких магазинах, які пропонують мийні та полірувальні засоби, а також препарати для дезінфекції. До речі, це можуть бути освіжувачі повітря, хімічні засоби для видалення воску та знежирювальні розчини. Код таких магазинів повинен бути 2842.

Витратити гроші можна у магазинах, які спеціалізуються на пошитті та продажу одягу за індивідуальними запитами, що пов’язано з його перетворенням та ремонтом. Зокрема це торгові точки, які відновлюють старовинний одяг або розробляють оригінальні костюми. МСС-код таких магазинів 5697.

Програма почала працювати зовсім нещодавно, тож потрібно уточнювати у торгових точках і мережах магазинів, чи можна скористатися грошима, які надійшли відповідно до державної програми Зимова єПідтримка.