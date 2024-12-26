МОН: Навчання з програми предмета «Захист України» пройшли 2694 вчителі

Про це під час підсумкового брифінгу Міністерства освіти та науки розповіла заступниця міністра Надія Кузьмичова, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми маємо 2694 вчителі, які або вже пройшли навчання, або розпочали навчатися відповідно до програми предмета «Захист України», - розповіла Кузьмичова.

Також вона згадала про кардинальне оновлення цього предмета.

«Оновлена програма передбачає шість різних модулів, де чотири - це про сучасну, технологічну практику, яка готує до адекватної самозарадності у кризовій ситуації, до розуміння того, як захистити себе, свою родину, державу», - сказала заступниця міністра.

За її словами, для викладання «Захисту України» створено 920 спеціалізованих хабів, на технічне облаштування яких виділено субвенцію у 1,6 мільярда гривень.