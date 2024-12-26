Міграційна служба: В Україні з 1 січня здорожчала вартість бланків окремих біометричних документів

При цьому вартість адміністративних послуг не змінюється - йдеться тільки про здорожчання бланків.

Так, вартість паспорта громадянина України (ID-картка) з оформленням до 20 робочих днів збільшено з 504 до 558 гривень (вартість бланка збільшено з 378 до 432 гривень). За термінове оформлення такого документу в термін до 10 днів треба додатково викласти 370 гривень. При цьому оформлення звичайного паспорта у вигляді ID-картки, яке здійснюється людині вперше, як і раніше буде безкоштовним.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з оформленням до 20 робочих днів коштуватиме теперь 1042 гривні замість 958 (вартість бланка зросла з 606 до 690 гривень). Термінове його оформлення за 7 днів обійдеться на 640 гривень дорожче.

Вартість посвідки на постійне проживання в Україні збільшиться, але незначно - з 1151 до 1175 гривень (вартість бланка зросла з 570 до 594 гривень). Посвідка на тимчасове проживання в Україні здорожчала більше - з 1022 до 1080 гривень (вартість бланка становила 536 гривень, а тепер 594).

У ДМС звертають увагу, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною. Ті ж, хто оплатили адмінпослуги до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі заяв.