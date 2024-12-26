Рух "Чесно": Заборона УПЦ (мп) – одне із найскладніших рішень

"Звичайно, ще є над чим працювати - деякі рішення варто було ухвалювати значно раніше, для деяких досі не вистачає політичної рішучості. Проте у 2024 вдалося зробити чимало", - пише Думанська у своїй колонці на сайті "Української правди"”.

Вона називає заборону Української православної церкви (московського патріархату), яка "фактично діяла як агентурна мережа фсб", одним із найскладніших рішень, оскільки воно було непопулярним для частини електорату, а також загрожувало звинуваченнями наступу на свободу віросповідання.

"Але для України це не просто важливе символічне рішення, а питання національної безпеки. У Реєстрі зрадників, який рух "Чесно" веде від початку повномасштабного вторгнення, 63 релігійних діячі, майже всі вони - представники московського патріархату", - зазначила лідерка руху.

У 2024 році заборонили діяльність чотирьох проросійських політичних партій, і тепер загальна кількість таких заборонених партій сягнула щонайменше 22. Водночас Думанська зазначає, що парламент досі не вирішує питання, що робити з представниками заборонених партій у місцевих радах, а проросійські політики все ще зберігають свій вплив у Верховній Раді.

"Якщо Конституція не дозволяє їх позбавити мандатів, то обмежити їхню роль у парламенті можна через відкликання з керівних посад у комітетах. Так, 13 представників проросійської забороненої "ОПЗЖ" досі на посадах заступників, секретарів і голів підкомітетів", - зазначила вона.

У русі "Чесно" наголошують, що, попри певні здобутки, видно також сигнали, що російські сили планують реванш, згадавши судові позови з боку ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова та колишнього парламентарія Нестора Шуфрича. Лідерка руху назвала обмеження російського впливу на українську політику однією зі стратегічних цілей "Чесно".

"Ми бачили, як росія втручається у політику Молдови, Грузії, Словаччини та Угорщини. Ми маємо бути готовими до цього також на повоєнних виборах. Вільні та незалежні вибори без впливу кремля після завершення війни - це ще одна битва за українську державність", - написала Думанська.