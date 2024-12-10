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Українські правоохоронні органи вручили підозри у вчиненні кримінального злочину 50 народним депутатам, - ЗМІ

13.12.2024 / 12:16
Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України на сьогодні оголошені у розшук 11 народних депутатів чинного складу Верховної Ради.

Про це повідомляє рух Чесно.

"Усі вони мають підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, а деякі навіть мають вироки та ховаються від правосуддя за кордоном", – зазначають автори публікації

Частина з народних обранців, котрі наразі перебувають у розшуку, вже втратили мандати й сьогодні мешкають за кордоном. Тоді як четверо з одинадцяти продовжують залишатися народними депутатами. Мова йде про таких парламентарів, як Андрій Одарченко, Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич та Сергій Шахов.

Автори публікації зазначають, що для уникнення покарання за злочини, народні депутати використовують різні методи: від затягування розгляду справи до втечі з країни. Наприклад, нардеп Одарченко за день до винесення вироку виїхав за кордон, а його колега Дмитрук залишив Україну за день до вручення підозри.

Також у дослідженні зазначається, що українські правоохоронні органи вручили підозри у вчиненні кримінального злочину 50 народним депутатам.

"Серед таких нардепів є представники всіх парламентських фракцій та груп, окрім Голосу. Найбільше підозр отримали депутати від Слуги народу та нині забороненої ОПЗЖ", – зазначається у публікації.

При цьому, з 13 парламентаріїв, котрі мають підозри у злочинах проти нацбезпеки, п'ятеро є чинними народними депутатами.

рух Чесно
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