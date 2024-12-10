"Страны Россия не существует": Кіберфахівці ГУР зламали сайт держдуми рф

Про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у розвідці.

"З нагоди офіційного державного свята рф "дня конституції”, який відзначається 12 грудня, кіберспеціалісти ГУР на сайті держдуми рф вивісили банер зі словами “Страны Россия не существует”, а сайт Конституційного суду рф взагалі був заблокований та видавав користувачам “помилку” при спробі увійти на нього. DDoS-атака на ці вебресурси рф повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери», - повідомило джерело агентства.

Наразі відомо, що кібероперацію ГУР підтвердили російські пропагандисти, які поширили на своїх ресурсах повідомлення від “правительства рф” про те, що “организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных”.