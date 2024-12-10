До складу наглядової ради Укренерго увійшли чотири незалежні експерти та три представники держави

«Загалом наглядова рада НЕК Укренерго складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави. Можна констатувати, що оновлений персональний склад наглядової ради сформовано повністю», – повідомили в компанії.

До нового складу Наглядової ради, затвердженого наказами Міністерства енергетики України, увійшли незалежні члени:

Патрік Роланд Грейхен – європейський експерт з енергетики та клімату, який раніше був державним секретарем у Міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;

Луїджі де Францискі – фахівець із регуляторних питань в італійському енергетичному операторі TERNA, який уже працював у наглядовій раді Укренерго з 2019 по 2021 рік;

Єппе Себастьян Кофод – європейський політик і фахівець у галузі енергетики та безпекових питань, з більш ніж 25-річним досвідом у європейській дипломатії, глибоким розумінням енергетичного ринку та його регулювання;

Ян Генрік Монтелл – фахівець з корпоративного управління та фінансовий директор фінського енергетичного оператора.

До списку представників держави увійшли:

Юрій Бойко – радник глави уряду, з більш ніж 25-річним досвідом в енергетичному секторі, який у 2023 році став заступником голови наглядової ради Укренерго;

Анатолій Гулей – професор, доктор економічних наук і магістр права, який раніше очолював Українську міжбанківську валютну біржу;

Олексій Нікітін – провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП 38 відділ інженерно-технічних частин.