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Сибіга: Захід має запровадити подальші секторальні санкції проти російського тіньового флоту і металургії

12.12.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що більш суворі санкції Заходу проти росії можуть підштовхнути її до переговорів про справедливий мир в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю LB.ua.

За словами глави МЗС, Захід має запровадити подальші секторальні санкції проти російського "тіньового флоту" і металургії – продукцію останньої ЄС продовжує імпортувати.

Також Сибіга звернув увагу на банківський сектор рф і привітав рішення Сполучених Штатів санкціонувати цей напрямок.

"Ми дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу третіх країн, які не застосовували санкційні режими проти росії, по нарощуванню торгівлі продукцією подвійного призначення", – додав він.

Крім того, за словами міністра, додатковим важелем примусу росії до справедливого миру є використання заморожених активів, й Київ намагатиметься залучити їх для компенсації збитків та закупівлі зброї і відбудови.

Українська сторона після обрання Дональда Трампа президентом США наголошувала на необхідності використання підходу "мир через силу" для примусу росії до завершення війни.

Сибіга
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