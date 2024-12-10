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Стефанішина: Європейський Союз може відіграти велику роль саме в тренуваннях українських військових

12.12.2024 / 13:19
Питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні підіймалося на зустрічах віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з топпосадовцями Європейського Союзу.

Про це повідомила журналістам в Брюсселі Стефанішина, передає УНН.

Стефанішина прокоментувала, чи високий представник ЄС Кая Каллас та Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс підіймали питання про зниження мобілізаційного віку в Україні на зустрічах з нею.

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, системи тренування й оснащення українських бригад", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, відповідно не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні.

"Тому ми таку дискусію провели й так само, я бачу, що Європейський Союз може відіграти велику роль саме в тренуваннях українських військових", - зазначила Стефанішина.

Вона наголосила, що зниження мобілізаційного віку - це не прийнятна позиція.

На запитання, чи Каллас та Кубілюс зрозуміли її аргументи, Стефанішина відповіла: "Так, звичайно".

Стефанішина
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