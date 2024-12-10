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Подоляк: Україна справді готова до перемовин з росією, але простого рішення чекати не варто

12.12.2024 / 12:16
Україна готова до переговорів з росією, проте вимагатиме примус рф як агресора на базі міжнародного права, а також справедливих умов та юридичної бази.

Про це в інтерв'ю для 24 Каналу повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що не має бути компромісів за рахунок України. За його словами, наразі росія намагається принизити США та відмовити від допомоги Україні. Є надія, що новообораний президент США Дональд Трамп розуміє, яку гру намагається нав'язати кремль, сказав радник глави ОП.

"Україна справді готова до перемовин з росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус росії як агресора на базі міжнародного права", - підкреслив Подоляк.

На його думку, 44% українців довіряють Трампу, оскільки він нібито може запропонувати просте рішення припинення війни, зазначив Подоляк. Для протидії агресору необхідні більш жорсткі риторика та санкції; призупинити членство росії в міжнародних інституціях; передача Україні необхідної кількості зброї; відмова від усіх червоних ліній, підкреслив Подоляк.

Подоляк
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