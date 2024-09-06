Войти | Зарегистрироваться
02:34

суббота,
07 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

У Польщі назвали нового міністра закордонних справ людиною, яка дотримується свого слова

06.09.2024 / 14:21
У Польщі натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, якого Верховна рада призначила в четвер, 5 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму матеріалі про нового голову українського МЗС польське державне інформагентство РАР цитує "польське дипломатичне джерело", яке називає Сибігу "людиною, яка дотримується свого слова".

Те саме джерело додає, що Сибіга був серед тих українських політиків, які уможливили "дуже хорошу польсько-українську співпрацю" відразу після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Також РАР нагадує про роботу нинішнього міністра закордонних справ України в Польщі у 1998-2002 роках і той факт, що він добре володіє польською мовою.

Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся й колишній посол Польщі в Києві Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

"Дякую за Вашу особисту прихильність до розвитку польсько-українських відносин. Ми, ймовірно, зробимо набагато більше разом. Українці та українки у важкі часи російської агресії можуть розраховувати на польську підтримку та солідарність", – написав Коваль у X (Twitter).

Водночас у коментарях під цим дописом польські користувачі почали нагадувати про заяву Сибіги в розпал так званої зернової кризи між Україною та Польщею, коли той ще в статусі заступника глави Офісу президента відкинув закиди в недостатній вдячності Києва за польську допомогу.

Польща, Сибіга
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.