Шольц: Загальна допомога Німеччини Україні склала €37 млрд

Загальна допомога Німеччини Україні склала €37 млрд. Це найбільше серед усіх європейських держав. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

"Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів", - наголосив він.

За його словами, також вже було надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже €382 млн. Шмигаль зазначив, що після російського вторгнення в Україну у 2022 році жодна німецька компанія не залишила український ринок.

2 грудня Шольц під час візиту у Київ вже говорив, що у грудні Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T, пускові установки для Patriot та САУ Gepard.

Німецький канцлер також зазначав, що країна вже надала Україні п'ять повних систем IRIS-T, три системи Patriot та понад 50 зенітних самохідних установок Gepard.

Шольц говорив, що у 2025 році Німеччина буде постачати Україні системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони, а також вертольоти Sea King.