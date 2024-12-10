Різдвяна вечеря обійдеться українцям у 1365 грн

Такі дані оприлюднив Інститут аграрної економіки на основі середніх цін супермаркетів України станом на грудень.

Науковці підрахували вартість традиційного різдвяного столу, який складається з 12 страв: куті, узвару, смаженої риби, борщу, вареників із трьома начинками, тушкованої капусти, смаженої картоплі, салату вінегрет, а також овочів і солінь.

Вартість страв

1. Кутя (950 г). Традиційна кутя, основна страва святкового столу, коштуватиме 175,05 грн.

Інгредієнти:

Крупа пшенична (400 г) – 21,30 грн.

Мак (200 г) – 68,50 грн.

Волоські горіхи (100 г) – 44,89 грн.

Родзинки (100 г) – 21,73 грн.

Мед (100 г) – 16,90 грн.

Цукор (50 г) – 1,73 грн.

2. Узвар (2 л). Традиційний напій із сушених яблук, груш і чорносливу (600 г) обійдеться у 105,36 грн.

3. Смажена риба. Найдорожча страва – 306,97 грн. Основну частину витрат складає живий короп (301 грн). Додатково знадобиться борошно (200 г) – 5,97 грн.

4. Борщ із квасолею (2 л). За 2,535 кг інгредієнтів доведеться заплатити 131,94 грн. Найдорожчий компонент – квасоля біла суха (300 г) – 43,53 грн.

Решта інгредієнтів:

Картопля (362 г) – 12,59 грн;

Капуста (300 г) – 12,66 грн;

Буряк (800 г) – 16,15 грн;

Морква (400 г) – 12,08 грн;

Цибуля (100 г) – 1,75 грн;

Томатна паста (75 г) – 11,82 грн;

Інші спеції – близько 5 грн.

5. Вінегрет (1,73 кг). Класичний салат обійдеться в 67,75 грн. Найдорожчий інгредієнт – бочкові солоні огірки (200 г) – 21,40 грн. Заправка олією – 3,88 грн (50 г).

Овочева складова:

Картопля (600 г) – 20,86 грн;

Буряк (400 г) – 8,08 грн;

Морква (378 г) – 11,42 грн;

Цибуля (100 г) – 1,75 грн.

6. Вареники з трьома начинками. З картоплею (1,51 кг) 50,06 грн., з капустою (1,48 кг) 52,50 грн, з вишнею (810 г): 69,74 грн, з яких вишні (300 г) коштують 54,45 грн.

7. Тушкована капуста обійдеться у 109,88 грн. Основні витрати: гриби печериці (300 г) – 43,88 грн, капуста свіжа (1 кг) – 42,20 грн.

8. Смажена картопля (1 кг). Вартість страви – 45,19 грн. Основні витрати: картопля (34,77 грн) і цибуля (2,30 грн).

9. Соління і свіжі овочі