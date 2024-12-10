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Різдвяна вечеря обійдеться українцям у 1365 грн

13.12.2024 / 16:25
Різдвяна вечеря в Україні у 2024 році коштуватиме 1365 грн, що на 41% дорожче, ніж минулорічні 970 грн. Це зростання пов’язане з впливом війни, яка продовжує впливати на вартість продуктів.

Такі дані оприлюднив Інститут аграрної економіки на основі середніх цін супермаркетів України станом на грудень.

Науковці підрахували вартість традиційного різдвяного столу, який складається з 12 страв: куті, узвару, смаженої риби, борщу, вареників із трьома начинками, тушкованої капусти, смаженої картоплі, салату вінегрет, а також овочів і солінь.

Вартість страв

1. Кутя (950 г). Традиційна кутя, основна страва святкового столу, коштуватиме 175,05 грн.

Інгредієнти:

  • Крупа пшенична (400 г) – 21,30 грн.
  • Мак (200 г) – 68,50 грн.
  • Волоські горіхи (100 г) – 44,89 грн.
  • Родзинки (100 г) – 21,73 грн.
  • Мед (100 г) – 16,90 грн.
  • Цукор (50 г) – 1,73 грн.

2. Узвар (2 л). Традиційний напій із сушених яблук, груш і чорносливу (600 г) обійдеться у 105,36 грн.

3. Смажена риба. Найдорожча страва – 306,97 грн. Основну частину витрат складає живий короп (301 грн). Додатково знадобиться борошно (200 г) – 5,97 грн.

4. Борщ із квасолею (2 л). За 2,535 кг інгредієнтів доведеться заплатити 131,94 грн. Найдорожчий компонент – квасоля біла суха (300 г) – 43,53 грн.

Решта інгредієнтів:

  • Картопля (362 г) – 12,59 грн;
  • Капуста (300 г) – 12,66 грн;
  • Буряк (800 г) – 16,15 грн;
  • Морква (400 г) – 12,08 грн;
  • Цибуля (100 г) – 1,75 грн;
  • Томатна паста (75 г) – 11,82 грн;
  • Інші спеції – близько 5 грн.

5. Вінегрет (1,73 кг). Класичний салат обійдеться в 67,75 грн. Найдорожчий інгредієнт – бочкові солоні огірки (200 г) – 21,40 грн. Заправка олією – 3,88 грн (50 г).

Овочева складова:

  • Картопля (600 г) – 20,86 грн;
  • Буряк (400 г) – 8,08 грн;
  • Морква (378 г) – 11,42 грн;
  • Цибуля (100 г) – 1,75 грн.

6. Вареники з трьома начинками. З картоплею (1,51 кг) 50,06 грн., з капустою (1,48 кг) 52,50 грн, з вишнею (810 г): 69,74 грн, з яких вишні (300 г) коштують 54,45 грн.

7. Тушкована капуста обійдеться у 109,88 грн. Основні витрати: гриби печериці (300 г) – 43,88 грн, капуста свіжа (1 кг) – 42,20 грн.

8. Смажена картопля (1 кг). Вартість страви – 45,19 грн. Основні витрати: картопля (34,77 грн) і цибуля (2,30 грн).

9. Соління і свіжі овочі

  • Квашена капуста – 75 грн за 500 г;
  • Солоні огірки – 42 грн за 400 г;
  • Свіжі огірки – 70 грн за 500 г;
  • Помідори – 64 грн за 500 г.
Різдво, вечеря
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