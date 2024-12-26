Чернишов: Повернення українців з-за кордону додому є виключно добровільним

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов у сюжеті телеканалу "1+1".

"За нашими оцінками, за кордоном українців 20-25 мільйонів. В Україні - 32 мільйони приблизно. Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься", - сказав Чернишов.

Крім того, віцепрем'єр зазначив, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе і своїх родин.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі зарубіжні лідери висловлюють бажання зберегти на своїй території українських біженців, які працевлаштовані та сплачують податки, водночас пропонуючи повернути тих, хто отримує соціальну допомогу. Україна ж зацікавлена у поверненні всіх громадян незалежно від їхнього статусу працевлаштування.