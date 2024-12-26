ЦПД: кремль продовжує поширювати звинувачення на адресу України в "провокації техногенної катастрофи" на ЗАЕС

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

У міноборони рф заявили про те, що українські БпЛА нібито атакували Запорізьку атомну електростанцію.

"Подібними заявами кремль намагається перекласти відповідальність за всі безпекові ризики через окупацію ЗАЕС російськими військовими на Україну. Крім того, подібні звинувачення є частиною російського ядерного шантажу та залякування техногенною катастрофою", - зазначає Центр протидії дезінформації.

Єдиним реальним фактором ядерної загрози на території України є російські окупаційні війська.