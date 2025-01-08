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МОЗ: Довідку про проходження психіатричного огляду можуть видавати лише ліцензовані медичні заклади

07.01.2025 / 18:30
З 1 січня 2025 року в Україні діють нові вимоги на проведення періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

За інформацією МОЗ, обов’язковому огляду психіатра підлягають водії метрополітену і залізничного транспорту, працівники місцевого самоврядування, педагоги і лікарі.

Довідка від лікаря про стан психічного здоров’я діє протягом одного року.

Однак після закінчення цього терміну працівник не зобов’язаний повторно проходити психіатричний огляд, щоб продовжувати виконувати свої професійні обов’язки.

Якщо для роботи встановлена інша періодичність (наприклад, раз на три роки), наступний огляд потрібно проходити в зазначений термін, навіть якщо довідка вже втратила чинність.

Довідку про проходження психіатричного огляду можуть видавати лише ліцензовані медичні заклади за спеціальністю Психіатрія, а також, ті, що  належать до держструктур, як-от Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України.

МОЗ, психіатр
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