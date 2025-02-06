Dozorro TI Ukraine: Фінансування телемарафонів у 2024 році майже не змінилося порівняно з попереднім роком

Про це йдеться у проєкті Dozorro TI Ukraine.

Зазначається, щ найбільше коштів спрямували на виробництво телемарафону "Єдині новини" – 699 мільйонів гривень, а на "FreeДом" – 144 мільйони гривень. Контракти на їхнє виробництво отримали ті ж самі компанії, що й у 2023 році: телеканали "Інтер", ICTV, "1+1", "Ми — Україна", а також компанія "Кінокіт".

Найбільші отримувачі держфінансування:

ТОВ "Ми — Україна" – 190 млн грн;

ТОВ "СЛМ Новини" (ICTV, Віктор Пінчук) – 190 млн грн;

ПАТ "Телеканал Інтер" (Дмитро Фірташ) – 170 млн грн;

ТОВ "ТРК Студія 1+1" – 139 млн грн;

Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" – 48 млн грн.

Підряди на створення марафонів ці компанії отримали від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики.

Зазначається, що телеканал "Рада", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини", не виробляє контент самостійно, а замовляє його у компанії "Кінокіт", яка за версією Bihus.Info пов’язана з колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. У 2024 році це коштувало державному бюджету 105 мільйонів гривень.

На відміну від витрат на марафон, фінансування телеканалів іномовлення "Дім" і The Gaze у 2024 році значно скоротилося. На замовлення "Мультимедійної платформи іномовлення України" за виробництво десяти телепрограм для телеканалу "Дім" було виплачено 17,6 мільйона гривень, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2023 році, коли на це спрямували 41 мільйон гривень.

Видатки на контент для англомовного телеканалу The Gaze зменшилися ще суттєвіше – з 43,6 мільйона гривень у 2023 році до 3,3 мільйона гривень у 2024 році.