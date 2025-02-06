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Dozorro TI Ukraine: Фінансування телемарафонів у 2024 році майже не змінилося порівняно з попереднім роком

10.02.2025 / 16:25
У 2024 році держава витратила 843 мільйони гривень на виробництво та трансляцію телемарафонів "Єдині новини" та "FreeДом". Сума фактично не відрізняється від витрат попереднього року, коли на ці проєкти було виділено 842 мільйони гривень.

Про це йдеться у проєкті Dozorro TI Ukraine.

Зазначається, щ найбільше коштів спрямували на виробництво телемарафону "Єдині новини" – 699 мільйонів гривень, а на "FreeДом" – 144 мільйони гривень. Контракти на їхнє виробництво отримали ті ж самі компанії, що й у 2023 році: телеканали "Інтер", ICTV, "1+1", "Ми — Україна", а також компанія "Кінокіт".

Найбільші отримувачі держфінансування:

  • ТОВ "Ми — Україна" – 190 млн грн;
  • ТОВ "СЛМ Новини" (ICTV, Віктор Пінчук) – 190 млн грн;
  • ПАТ "Телеканал Інтер" (Дмитро Фірташ) – 170 млн грн;
  • ТОВ "ТРК Студія 1+1" – 139 млн грн;
  • Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" – 48 млн грн.

Підряди на створення марафонів ці компанії отримали від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики.

Зазначається, що телеканал "Рада", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини", не виробляє контент самостійно, а замовляє його у компанії "Кінокіт", яка за версією Bihus.Info пов’язана з колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. У 2024 році це коштувало державному бюджету 105 мільйонів гривень.

На відміну від витрат на марафон, фінансування телеканалів іномовлення "Дім" і The Gaze у 2024 році значно скоротилося. На замовлення "Мультимедійної платформи іномовлення України" за виробництво десяти телепрограм для телеканалу "Дім" було виплачено 17,6 мільйона гривень, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2023 році, коли на це спрямували 41 мільйон гривень.

Видатки на контент для англомовного телеканалу The Gaze зменшилися ще суттєвіше – з 43,6 мільйона гривень у 2023 році до 3,3 мільйона гривень у 2024 році.

телемарафон, Dozorro TI Ukraine, Єдині новини, FreeДом
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