У Мінкульті заявляють, що не будуть закривати телемарафон

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що він продовжить працювати, передає "Голос Америки".

"Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - сказав він.

Міністр вважає, що телемарафон може бути проєктом освітнього характеру і популяризувати українську культуру.

Точицький додав, що "не знає" про цензуру на Телемарафоні.

"Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю", - розповів він.

Міністр сказав, що це має бути "більш якісний продукт, щоб було цікаво".

"Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", - наголосив Точицький.