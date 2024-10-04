У Мінкульті заявляють, що не будуть закривати телемарафон

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Голова ЄК: Українці – борці за свободу, як і герої, які звільнили Центральну та Східну Європу від радянського панування
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Засідання "Рамштайн" 12 жовтня не відбудеться
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У Швеції вважають, що росія може на них напасти через контроль над Балтикою
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Прем'єр Хорватії: Україна має отримати підтримку, щоб примусити росію до переговорів і покласти край її агресії
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Гарріс випереджає Трампа із незначними трьома відсотками, - опитування
- 18:30
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15:23
У Мінфіні Угорщини пояснили, чому заблокували допомогу Україні на 35 млрд євро
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18:30
Шмигаль: Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф
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11:14
Експерт: Підвищення цінових обмежень на електроенергію не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів
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09:10
Коваль: Україна забезпечуватиме продовольчу безпеку світу
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У 2024 році МО України допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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