Укргідроенерго: Збитки від російських ракетних ударів перевищують кілька мільярдів доларів

Про це повідомив голова наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій.

За його словами, загальні збитки від ракетних ударів перевищують кілька мільярдів доларів, але попри ці руйнування, "Укргідроенерго" продовжує працювати, забезпечуючи стабільність української енергосистеми.

Гвоздій також підкреслив важливість захисту енергетичної інфраструктури під час війни і "Укргідроенерго" змушене змінювати стратегію розвитку та зосереджувати зусилля на посиленні безпеки своїх об'єктів, застосовуючи досвід таких країн, як Південна Корея та Японія, які також стикалися з агресією з боку сусідів.

Він додав, що знищення росіянами Каховської ГЕС спричинило серйозні наслідки для відновлюваної енергетики та водопостачання на півдні країни. Втрачено 335 МВт енергетичних потужностей, що використовувалися для забезпечення відновлюваної енергії.

Постраждали також системи зрошення: 94% зрошувальних систем Херсонщини, 74% у Запорізькій області та 30% на Дніпропетровщині більше не функціонують. Загалом Україна втратила 18 мільярдів кубометрів води, що еквівалентно двом рокам водопостачання для країни.