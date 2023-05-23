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Міненерго: "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали понад 80 млрд грн збитку

24.05.2023 / 15:23
Через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали більш ніж 80 мільярдів гривень збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі", - сказав він.

Сафаров наголосив, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила 44% атомної генерації, а також майже 78% потужностей ТЕС та 60% ТЕЦ.

Він додав, що після зростання тарифу за рахунок бюджету буде виділятись монетарна допомога тим верствам населення, для яких це зростання буде достатньо критичним.

Енергоатом, Сафаров, Укргідроенерго
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