УКАБ: росія продовжує перешкоджати роботі "зернового коридору"

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), передають Українськi Новини.

"Робота "зернового коридору" продовжена, але поки повноцінно він ще не запрацював. Так, за 6 днів (з моменту погодження повернення роботи "зернового коридору") інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід. Та й показники відвантажень минулого тижня були критично низькими", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за 42-ий тиждень роботи "зернового коридору" (15 по 21 травня) через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. тонн агропродукції, що на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

"Кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила лише 4 одиниці, що на 9 суден менше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Це найнижчий показник цього року", - йдеться в повідомленні.

Найбільше на минулому тижні "зерновим коридором" було експортовано кукурудзи (78% експорту за цей період), макухи соняшникової (17%), пшениці (6%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Саудівська Аравія, Туреччина), Африки (Марокко) та Європи (Італія).

Всього з початку роботи "зернового коридору" (з 1 серпня 2022 року по 21 травня 2023 року) було експортовано 30,3 млн тонн агропродукції.