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Україна відправила на експорт рекордну кількість агропродукції

05.04.2023 / 14:23
За підсумками березня Україна відправила на експорт 7,8 млн тонн агропродукції, що на 12% більше за показник лютого і є рекордом з початку війни з росією.

Про це повідомила асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) з посиланням на дані Державної митної служби.

Вказано, що 51% експорту минулого місяця було здійснено за допомогою роботи зернового коридору, решта – альтернативними експортними маршрутами.

"Однак обов'язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон", - додали експерти.

Структура експорту продукції аграрно-промислового комплексу мала такий вигляд:

  • зернові культури – 5,7 млн т (кукурудза – 67%, пшениця – 29%, ячмінь – 4%). Зростання до показника минулого місяця: 10%;
  • олійні культури – 683,1 тис. т (соя – 61%, насіння соняшнику – 29% та ріпаку – 9%). Зростання: 23%.
  • рослинні олії – 556,2 тис. т (соняшникова олія – 94%, соєва – 5%). Зростання: 28%.
  • макухи після вилучення рослинних олій – 454,7 тис. т (соняшникова – 83%, соєва – 17%). Зростання: 10%.

Зазначається, що важливою новиною щодо аграрного експорту у березні стало продовження дії зернового коридору. Його робота дає надію аграріям реалізувати залишки продукції врожаю 2022 року та отримати кошти для продовження своєї господарської діяльності, починаючи із весняної посівної.

"Поки що основна проблема, яка залишається, - це великий розрив між світовою ціною та ціною на українському ринку на основні сільськогосподарські культури. Зменшення цього розриву допомогло б отримати кошти для повноцінного використання добрив, засобів захисту рослин тощо, які цього року будуть використовуватися мінімально через обмеженість фінансових ресурсів у аграріїв", – розповіли в УКАБ.

УКАБ, агропродукція
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