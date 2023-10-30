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У жовтні Україна експортувала агропродукції на 15% більше вересневого показника

03.11.2023 / 10:12
У жовтні 2023 року Україна експортувала 4,8 млн тонн агропродукції, що на 15% більше вересневого показника.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) за даними Державної митної служби, передає Укрінформ.

Зокрема, експортовано зернових культур - 2,5 млн т (пшениця - 52%, кукурудза - 45%), зростання до показника минулого місяця +20%. Олійних культур – 914,0 тис. т (ріпак – 48%, соєві боби – 48% та насіння соняшнику – 3%), зростання: +4%. Рослинні олії – 508,7 тис. т (соняшникова олія - 80%, ріпакова – 14% та соєва - 6%), зростання: +6%. Макухи після вилучення рослинних олій – 491,5 тис. т (соняшникова - 86%, соєва - 14%), зростання: +18%.

Як зазначається, обсяги експорту зросли, попри проблеми з маршрутами через річкові порти Дунаю – традиційне сезонне мілководдя, яке перешкоджає руху суден більшої тоннажності та зменшує навантаження на баржі.

“Частково збільшенню експорту сприяло долучення ще одного каналу транспортування – морських портів Одеської області, які зараз функціонують у межах тимчасового морського коридору. Однак обсяги перевалки цим каналом дуже далекі від довоєнних показників”, - зазначають аналітики УКАБ.

Порівняно з попереднім місяцем зріс експорт кукурудзи та соєвих бобів, збір яких зараз активно триває.

УКАБ, агропродукція
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