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Блокада руху вантажного транспорту на польсько-українському кордоні розпочнеться 6 листопада
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У Берлині готуються до протестів через заборону ХАМАС
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12:16
Боррель: Наміри росії відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань є серйозним кроком назад
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Президент Литви назвав причини затримки передачі мільйона боєприпасів, які ЄС пообіцяв Україні
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Бундесвер відновлює виробництво протитанкових мін DM22 через вичерпання запасів
- 15:23
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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10:12
У жовтні Україна експортувала агропродукції на 15% більше вересневого показника
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09:10
США ввели санкції проти кількох російських банків
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НБУ: Індекс сподівань ділової активності українського бізнесу впав нижче за нейтральний рівень
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НБУ: В українських банках скоротилася частка проблемних кредитів
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Шмигаль: Пріоритетом для держави повинні стати переробні підприємства
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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