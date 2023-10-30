Гетманцев: Бюджет-2024 до другого читання значно покращили

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі Українського радіо.

"Висока доля вірогідності, що ми розглянемо його наступного тижня в Верховній Раді. Тому ми навіть йдемо з випередженням строків", - наголосив він.

Водночас голова Комітету ВР зазначив, що цього року сума депутатських поправок в бюджеті є меншою, ніж звичайно, і це відповідає воєнному стану, в якому перебуває країна.

"Кожен депутат подає "хотілки", які є реалізацією його передвиборчих програм. Тобто, якщо я хочу у своєму окрузі побудувати лікарню чи переобладнати її та подаю про це поправку, то я роблю для людей, не для себе точно. Я подав "хотілку" про збільшення доходів державного бюджету на 10 мільярдів гривень наступного року внаслідок додаткового податку на прибутки банків. І я вважаю, що ця "хотілка" абсолютно відповідає інтересам країни, яка є в стані війни. І 10 мільярдів на потреби армії дуже потрібні. Тому я б не дискредитував пропозиції депутатів, вони є слушними, їх треба розглядати й приймати. Тим більше, що багато хто пропонує зменшення фінансування органів державної влади. Ми також подали відповідні поправки, і вони були частково враховані бюджетним комітетом і підтримані Верховною Радою", - сказав він.

На переконання Гетманцева, до Верховної Ради потрапить оновлений і кращий бюджет, ніж був до першого читання. "Крім того, буде збільшена дохідна частина бюджету, перерозподіл щодо джерел фінансування дефіциту, зменшення фінансування на органи державної влади. Хоча і до першого читання це був бюджет, який відображав три основні пріоритети країни: безпека й оборона, соціалка, а також допомога бізнесу", - зазначив він.

Депутат запевнив, що соціальні видатки, які стосуються мінімальної заробітної плати бюджетникам, перегляду виплат людям з інвалідністю, ветеранам, індексації пенсій будуть забезпечені нашою країною в першу чергу. "І якщо говорити про пріоритетність, то після армії, після безпеки й оборони ці видатки є для нас найбільш пріоритетними. І президент, і уряд на цьому стоять. Два роки війни, але у нас відбуваються індексації пенсій та підвищення соціальних виплат. Тож уряд і Президент роблять все можливе для того, аби найбільш соціально незакінчені версії населення почували себе впевнено отримували відповідний дохід", - наголосив він.