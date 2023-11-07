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В Україні змінилися умови митного контролю та оформлення вантажів

07.11.2023 / 10:12
Починаючи з 7 листопада змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба за підсумками засідання Громадської ради при Державній митній службі України за участі в. о. голови відомства Сергія Звягінцева та представників профільних підрозділів.

"У зв’язку зі змінами у митному законодавстві, що набирають чинності 7 листопада 2023 року, головним питанням на порядку денному став рівень готовності митних органів та бізнесу до роботи в нових умовах. Представники Держмитслужби надали детальні роз’яснення щодо пред’явлення товарів митному органу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найпоширеніше питання з бізнесу стосується огляду вантажних транспортних засобів. Держмитслужба інформує, що не буде застосовувати огляд 100% транспортних засобів. Натомість залишається ризикоорієнтований підхід. При цьому кількість та моторика спрацювання профілів ризиків не збільшиться, відтак і кількість оглядів не зросте.

Також членів Громадської ради поінформували, що митниці отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати змогу вчасно оформлювати товари, та вжили низку інших заходів.

Зокрема, для вирішення можливих проблемних питань під час перехідного періоду будуть оприлюднені контакти посадових осіб митних органів. З переліком телефонів можна ознайомитись за посиланням.

Держмитслужба
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