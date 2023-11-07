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Тараненко: Збільшення тарифів на електроенергію викличе здорожчання хлібобулочної продукції

07.11.2023 / 12:16
Збільшення тарифів на електроенергію викличе здорожчання хлібобулочної продукції. Так віцепрезидент Асоціації пекарів України Олександр Тараненко прокоментував наміри Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

Як пишуть Українські новини, про це повідомляє "Телеграф".

Ткаченко пояснив, що збільшення тарифів на електроенергію спричинить зростання цін виробництво хлібобулочної продукції. За його словами, основна частина процесу буде здійснюватись саме у час дії максимальних тарифів.

Виробники хліба будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію у разі збільшення тарифів на електроенергію. Про це заявив віце-президент Асоціації пекарів України Олександр Тараненко коментуючи намір НКРЕКП підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

"Ми не можемо обмежити виробництво періодом з низькими тарифами. Суттєву частину процесу виробництва будемо змушені здійснювати в час дії максимальних тарифів. Цей окремо взятий фактор навряд чи стане причиною значного зростання відпускних цін, але якщо наряду зі збільшенням тарифів на електроенергію збільшаться й інші витрати, а це дуже імовірно, то я не виключаю певного здорожчання хлібобулочної продукції", — сказав Ткаченко.

Видання нагадує, що НКРЕКП запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 4-23% в залежності від часу доби.

хліб, Тараненко
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