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Рolitico: Наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі

07.11.2023 / 16:25
Наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі, оскільки без подальшої підтримки від союзників Києву загрожує дефіцит бюджету у 29 мільярдів доларів.

Про це пише Рolitico, посилаючись слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Марченко підкреслив важливість збереження макроекономічної стабільності, адже окрім воєнного конфлікту, Україну може спіткати і економічна криза. Він зазначив, що в такому разі її наслідки відчуватимуть не лише Україна, але й країни Європейського союзу.

Згідно з повідомленням, Європейська комісія обіцяла виділити україні  50 мільярдів євро, але Угорщина та Словаччина виступають проти подальшого фінансування Києва, посилаючись на проблеми з корупцією.

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Марченко відзначив, що Україна готова проводити подальші реформи і боротися з корупцією, однак допомога необхідна негайно.

Ситуацію ускладнює і опір Конгресу Сполучених Штатів щодо надання подальшої допомоги Україні, як це пропонує адміністрація Президента Байдена. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.

При цьому, Euroclear повідомила, що лише за перші дев’ять місяців цього року вона заробила 3 ​​мільярди євро на заморожених російських активах

Марченко, Рolitico
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