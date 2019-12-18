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Дело бронежилетов: генерала Марченко освободили под залог в 20 млн грн

18.12.2019 / 15:23
Генерала Дмитрия Марченко освободили из СИЗО под залог в размере 20 млн грн.

Общаясь с журналистами под стенами СИЗО, генерал-майор ВСУ, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, которого ГБР обвиняет в закупке для ВСУ бракованных бронежилетов, заявил, что залог в 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн заплатил экс-президент Петр Порошенко.

"Я думаю, что это его гражданская позиция, он очень уважительно относится к военным, к волонтерам", - отметил Марченко.

Он также сообщил, что через адвокатов ранее ему поступали предложения выйти под залог, но он отказался, объяснив, что не имел морального права оставить своих подчиненных, которые также находились в СИЗО по "делу бронежилетов". После изменения им меры пресечения на круглосуточный домашний арест он согласился выйти под залог.

Также он заявил, что не причастен к закупкам бронежилетов.

"Относительно дела хочу сразу уточнить, что как ГБР, так и многие СМИ трактуют, что якобы я причастен к закупке некачественных бронежилетов. Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция - это контроль качества, согласно той документации, которую имеет Министерство обороны. Также хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные не нарушали свои обязанности. Я несу за это полную ответственность и готов нести ее в дальнейшем. Дело было сфабриковано", - заявил Марченко. Но в то же время, отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что не знает, кому выгодно было фабриковать дело против него.

Он пообещал доказать свою невиновность в суде и заявил, что его содержание в СИЗО считает психологическим давлением.

Напомним, 5 ноября генерал-майору ВСУ, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, и двум его заместителям было объявлено подозрение в поставках в войска некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения - содержание под стражей с правом залога в 76 млн грн.

13 ноября суд избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещного имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнему фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянському в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

11 декабря Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергею Почтаренко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Также 12 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 декабря семья экс-президента Петра Порошенко внесла 19 миллионов гривень залога за Марченко.

Источник 

суд, залог, Марченко
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