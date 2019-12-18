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Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание

18.12.2019 / 15:10
Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание
Балашов / РИА Новости Источник: РИА Новости
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание в Иордании по «украинскому вопросу» запланировано на февраль 2020 года

Иерусалимский Патриарх Феофил III предлагает провести Всеправославное совещание в Иордании по ситуации в православном мире в феврале 2020 года.

Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание в Иордании по «украинскому вопросу» запланировано на февраль 2020 года.

«Действительно, в предложениях Иерусалимского Патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», - сказал протоиерей Николай Балашов.

На вопрос о том, есть ли данные, что это мероприятие всеправославного масштаба реально состоится, он заявил, что «будем смотреть, какая будет реакция».

В ноябре этого года Иерусалимский Патриарх Феофил предложил созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире после решения Патриарха Варфоломея признать Православную Церковь Украины. В Московском патриархате поддержали предложение, заявив, что «альтернативы началу прямого диалога нет».

Источник: Inpress.ua
иордания, рпц
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