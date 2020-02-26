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В Аммане обсудили конфликт в Черногории

26.02.2020 / 15:35
В Аммане обсудили конфликт в Черногории
РИА Новости Источник: РИА Новости
На вопрос, были ли послания от каких-либо других Церквей, не участвующих во встрече в Аммане, митрополит Иларион ответил, что послания не зачитывались

На межправославной встрече в Аммане обсуждался конфликт в Черногории, связанный со спорным законом о религиозных объединениях.

Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщают «РИА Новости».

«Черногорский вопрос был затронут, его поднял митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. И он говорил и о том, что сейчас происходит в Черногории в связи с принятым черногорскими властями законом, который в перспективе может позволить отнять церкви у канонической Церкви и передать их неким раскольничьим объединениям, но и о проблеме раскола, которая тоже там существует», - сказал митрополит Иларион.

На вопрос, были ли послания от каких-либо других Церквей, не участвующих во встрече в Аммане, митрополит Иларион ответил, что послания не зачитывались.

«Нам неизвестно, были ли они», - добавил он.

«Среди тех Церквей, которые не приехали, многие поддерживают нашу позицию, но они не смогли или не захотели приехать по разным причинам», - сообщил митрополит.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской Православной Церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» Церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской Православной Церкви.

Источник: РИА Новости
черногория, иордания, амман
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